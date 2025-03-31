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З російської окупації вдалося повернути 20-річного українця

Окупанти змусили юнака отримати російський паспорт та намагались мобілізувати до російської армії.

З російської окупації вдалося повернути 20-річного українця
Фото: Save Ukraine

В рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 20-річного українця.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Хлопцю було 17 років, коли почалась повномасштабна війна, зараз йому 20. У 2021 році юнак вступив до українського університету, але після окупації його рідного селища навчатись онлайн стало неможливо через майже повну відсутність зв’язку. 

Окупаційна влада змусила його отримати російський паспорт та намагалась мобілізувати до російської армії. "Це стало точкою неповернення — хлопець вирішив будь-що вибратися з окупації", — каже Єрмак. 

Наразі хлопець на підконтрольній Україні території, у безпеці, разом зі своїми родичами.

  • Напередодні Україні вдалося повернути пʼятьох дітей віком від 11 до 16 років з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя. 
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