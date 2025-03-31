В Укрзалізниці запевнили, що під час кібератаки витоку даних пасажирів не було

Під час кібератаки на Укрзалізницю витоку даних не було, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі.

Про це заявив на брифінгу голова правління УЗ Олександр Перцовський, передає Новини.LIVE.

"Перше, жодної інформації про спеціальні або військові вантажі в нашій системі не зберігається. Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, є цифровим, який відбувається відносно до всіх протоколів закритих каналів. Навіть якщо ворог намагався отримати цю інформацію, то вона захищена і не є доступною", - запевнив Перцовський.