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В Укрзалізниці запевнили, що під час кібератаки витоку даних пасажирів не було

Система не зберігає особисті дані, а також - інформацію про військові вантажі.

В Укрзалізниці запевнили, що під час кібератаки витоку даних пасажирів не було
Фото: Укрзалізниця

Під час кібератаки на Укрзалізницю витоку даних не було, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі.

Про це заявив на брифінгу голова правління УЗ Олександр Перцовський, передає Новини.LIVE.

"Перше, жодної інформації про спеціальні або військові вантажі в нашій системі не зберігається. Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, є цифровим, який відбувається відносно до всіх протоколів закритих каналів. Навіть якщо ворог намагався отримати цю інформацію, то вона захищена і не є доступною", - запевнив Перцовський.

  • 23 березня УЗ зазнала масштабної кібератаки. В результаті кібернападу було суттєво порушене функціонування автоматизованих систем та забезпечення стандартної діяльності компанії.
  • 27 березня систему онлайн-продажу відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.
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