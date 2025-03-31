​Нардеп-утікач Дмитрук подав декларацію про доходи за 2024 рік: його зарплатня зменшилася на 158 тис. гривень

Народний депутат - зрадник Артем Дмитрук, який утік із України, подав декларацію про доходи за 2024 рік. У ній зазначається, що зарплатня Дмитрука за рік зменшилася на 158 тис. гривень, проте він має значні заощадження, а також - ікони.
Дані розміщені в електронній декларації нардепа.
Дмитрук у 2024 році отримав 468 тис. 594 гривень заробітної плати, а також 10 тис. 320 гривень соцвиплат від Департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради.
Згідно з декларацією, Дмитрук також має 60 тис. доларів та 500 тис. гривень готівкою, а в банку тримає 883 гривні. Його дружина має 46 тис. доларів та 700 тис. гривень готівкою. На банківському рахунку Дмитрука - 26 тис. 843 гривень.
Нардеп також задекларував три ікони: Ікона Ісуса Христа, Ікона Пресвятої Богородиці, Ікона Миколи Чудотворця, а також золотий годинник золотий марки Poljot de luxe. Дмитрук також вказав, що має автомобіль марки ВАЗ-2101 1976 року випуску, придбаний у 2021 році.
Щодо нерухомого майна, нардеп указав, що має право на проживання в квартирі в Одесі, а з 2023 року орендує квартиру площею 170 кв. м, акож в Одесі.
Чому Дмитрук втік із України
- Дмитрук фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні. Він незаконно покинув територію України 24 серпня 2024 року.
- 29 серпня минулого року Дмитрука оголосили в міжнародний розшук. Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили його через державний кордон до Молдови, так званого Придністров’я.
- Пізніше стало відомо, що Дмитрук знаходиться в Лондоні. Офіс генпрокурора заявляв, що готує матеріали для його екстрадиції.
- 7 жовтня минулого року стало відомо, що Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету Ради з правоохоронної діяльності.
- Дмитрука після цього виключили з комітету, а спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що всі нардепи-втікачі – зрадники України і мають понести відповідальність.