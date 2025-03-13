В Україні нарахували понад 3 тисячі мільйонерів, наймолодшому - три роки

Упродовж січня-лютого 3186 громадян прозвітували про отримані минулого року доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів – 21,8 млрд гривень.
Про це повідомила Державна податкова служба.
До сплати в бюджет цими платниками визначено 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.
"Наймолодшому «мільйонеру» 3,5 роки. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення. Найстарший «мільйонер» – 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів", - зазначили в податковій.
25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад 1 млн грн:
- 6 осіб – мешканці м. Києва,
- 4 – Київської,
- 3 – Закарпатської,
- по 2 – мешканці Сумської та Львівської,
- по 1 – мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.
Загалом за два місяці цього року громадяни подали більше ніж 44 тисячі декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62 %, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Найбільш активно декларували свої доходи мешканці м. Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.
- Як повідомлялося, в 2021 році майже 8,5 тис. громадян України задекларували доходи понад 1 млн гривень.
- Згідно з деклараціями за 2019 рік, в Україні у 2019 році було 3150 громадян, дохід яких перевищив 1 мільйон гривень. З 2017 по 2018 рік цей показник зріс на 27%.
- У Фіскальній службі тоді також відзначали дивно низькі доходи в деклараціях зірок шоу-бізнесу та спорту.