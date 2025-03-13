В Україні нарахували понад 3 тисячі мільйонерів, наймолодшому - три роки

Найбільш активно декларували свої доходи мешканці Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.

Упродовж січня-лютого 3186 громадян прозвітували про отримані минулого року доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів – 21,8 млрд гривень.

Про це повідомила Державна податкова служба.

До сплати в бюджет цими платниками визначено 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.

"Наймолодшому «мільйонеру» 3,5 роки. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення. Найстарший «мільйонер» – 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів", - зазначили в податковій.

25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад 1 млн грн:

6 осіб – мешканці м. Києва,

4 – Київської,

3 – Закарпатської,

по 2 – мешканці Сумської та Львівської,

по 1 – мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.

Загалом за два місяці цього року громадяни подали більше ніж 44 тисячі декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62 %, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Найбільш активно декларували свої доходи мешканці м. Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.