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В Украине насчитывается более 3000 миллионеров

В прошлом году миллионеров было почти на 2000 больше. 

В Украине насчитывается более 3000 миллионеров
Фото: ТСН

В Украине согласно с декларациями за 2019 год насчитывается 3150 граждан, доход которых превысил миллион гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

"Доходы в сумме более миллиона гривен задекларировали 3150 граждан, которым определяется к уплате 393 млн гривен налога и более 47 млн гривен военного сбора. Самое большое количество лиц, которые получили доход более миллиона гривен и уже подали декларации, традиционно в Киеве - почти 1200 лиц", - говорится в сообщении.

Харьковская и Днепропетровская область имеют 278 и 270 миллионеров соответственно. 

Самые большие суммы налоговых обязательств к уплате определено жителям Львовской области - 25 млн гривен и Киева - 23 млн из доходов, полученных за пределами Украины. 

Напомним, что в 2019 году количество миллионеров в Украине превышало 5000 человек. С 2017 по 2018 год этот показатель вырос на 27%. 

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