Глава финкомитета Рады назвал противоречивой деятельность НБУ

В оппозиции опасаются, что Смолия попробуют снять с должности.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев назвал противоречивой деятельность Национального банка.

Об этом он сказал во время внеочередного заседания парламента после доклада главы НБУ Якова Смолия.

"Анализ деятельности НБУ... вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, это удачное решение НБУ вопроса ажиотажного спроса на гривню в конце марта этого года - решение рыночными методами без административных мер, но с другой стороны - это неоправданное резкое укрепление курса гривни во второй половине 2019 года", - цитирует Гетманцева агентство "Интерфакс-Украина".

"С одной стороны - самая низкая инфляция, которой НБУ удалось достичь в декабре прошлого года и на сегодня это 2,1%, сокращение учетной ставки до 13% в 2019-м и уже сегодня до 8% годовых с перспективой дальнейшего уменьшения, с другой стороны - это отсутствие дешевых кредитных ресурсов для украинского бизнеса", - добавил Гетманцев.

При этом он положительно оценил действия центробанка по валютной либерализации, отмены обязательной продажи валюты, повышение стабильности банковской системы.

"Деятельность НБУ вызывает много вопросов", - указал Гетманцев.

По итогам доклада Смолия финкомитету поручено подготовить соответствующее постановление.

В оппозиции опасаются, что это может привести к увольнению Смолия.

"В повестке дня сегодняшней внеочередной сессии однозначно стоит пункт: доклад председателя НБУ. Которая не предусматривает никаких соответствующих постановлений. Но по итогам выступления г-на Смолия председатель ВР вдруг дает поручение «профильному комитету ВР подготовить соответствующее постановление». И на голубом глазу заявляет залу, что это был... отчет главы Нацбанка. Манипуляции регламентом продолжаются. Цена - попытка незаконно снять с должности руководство независимого регулятора и поставить очередного полностью своего", - написала в фейсбуке нардеп Ирина Геращенко.

Напомним, что в прошлом году Смолия признали лучшим главой центробанка в Центральной и Восточной Европы по версии международной газеты GlobalMarkets.

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.