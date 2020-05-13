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Союз предпринимателей призывает Кабмин прекратить нерыночное ценообразование на рынке электроэнергии

Основанием для обращения стали заявления и.о. министра энергетики Ольги Буславец.

Союз предпринимателей призывает Кабмин прекратить нерыночное ценообразование на рынке электроэнергии
Фото: EPA/UPG

Комитет по промышленности и инфраструктуры Союза украинских предпринимателей (СУП) призвал правительство урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии. Об этом говорится в заявлении Комитета СУП, передает БизнесЦензор.

"97 депутатов Верховной Рады, среди которых глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев и глава Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и пересмотреть прогнозный баланс объединенной електроенергосистемы страны", - говорится в обращении СУП.

Основанием для этого обращения стали заявления и.о. министра энергетики Ольги Буславец относительно остановки трех блоков АЭС и планы уменьшения производства еще на пяти блоках АЭС. Уже 10 мая мощность генерации АЭС упала до 7,41 тыс. МВт, что составляет 53% от общей мощности украинских АЭС.

В обращении к премьеру народные депутаты отмечают, что "средневзвешенная цена электроэнергии, которая была реализована на "Рынке на сутки вперед" (в мае) выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года", что увеличило финансовую нагрузку на реальный сектор экономики.

Понятно, что в связи со снижением доли атомных электростанций дополнительные возможности на рынке электроэнергии получат угольные и солнечные электростанции, которые поставляют энергию по значительно более высоким тарифам.

Таким образом, стоимость энергоресурсов для промышленности будет и дальше расти, что безусловно отразится на цене товаров, которые производят украинские предприниматели. Кроме того, депутаты считают, что ограничение работы АЭС могут привести к веерным отключениям, что повлечет угрозу остановок производства и значительные убытки.

"Предприятия-члены Союза украинских предпринимателей также ведут деловую активность в странах Европы и хорошо знают, что украинские цены на электроэнергию значительно выше. И это трудно понять и принять", - говорится в сообщении.

Ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) заявил, что заводы компании в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем в Украине. Это подтверждает, что цена электроэнергии в Украине завышена и не отражает мирового тренда на снижение цен на сырье и энергоресурсы.

Цена на электроэнергию имеет огромное значение не только для гигантов металлургии, но и для всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, а расходы на электроэнергию сказываются на себестоимости продукции и, в итоге, на цену для рядового потребителя. Высокая цена на энергию становится критическим фактором.

"Украинские промышленники, столкнулись со снижением количества продаж в условиях пандемии коронавируса, существенными ограничениями в связи с карантином, переживают трудный период. В этих условиях мы решительно заявляем о недопустимости действий, которые ведут к росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей Украины – ресурса, составляет значительную часть расходов предприятий", - говорится в обращении СУП.

Рост цен на электроэнергию ставит украинскую промышленность в неконкурентное положение не только на внутреннем и на мировом рынке, может сорвать планы по выходу из кризиса и спровоцировать дальнейшее падение промышленного производства в Украине.

"Мы решительно поддерживаем заявление народных депутатов Украины относительно недопущения масштабной остановки АЭС и призываем правительство Украины немедленно урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии", - заявили в СУП.

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