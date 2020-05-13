СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
ГлавнаяЭкономикаГосударство

В аэропорту "Запорожье" построили новый терминал

Площадь здания - 12 тысяч кв. м., пропускная способность - 400 пассажиров в час.

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

В аэропорту "Запорожье" построили новый пассажирский терминал.

"Карантин из-за пандемии коронавируса внес свои коррективы в начало работы нового пассажирского терминала международного аэропорта «Запорожье», но его строительство завершено. Теперь осталось только получить все соответствующие документы", - написал в фейсбуке мэр Запорожья Владимир Буряк.

Площадь терминала составляет 12 тыс. кв. м, его пропускная способность - 400 пассажиров в час с возможностью увеличения.

"После открытия терминала, планируется запустить из центра города к аэропорту маршрут с большими автобусами для удобства пассажиров", - добавил Буряк.

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Напомним, аэропорт в Запорожье находится на восточной окраине города, он имеет одну бетонную и одну грунтовую взлетно-посадочные полосы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также