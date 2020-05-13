Площадь здания - 12 тысяч кв. м., пропускная способность - 400 пассажиров в час.

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

В аэропорту "Запорожье" построили новый пассажирский терминал.

"Карантин из-за пандемии коронавируса внес свои коррективы в начало работы нового пассажирского терминала международного аэропорта «Запорожье», но его строительство завершено. Теперь осталось только получить все соответствующие документы", - написал в фейсбуке мэр Запорожья Владимир Буряк.

Площадь терминала составляет 12 тыс. кв. м, его пропускная способность - 400 пассажиров в час с возможностью увеличения.

"После открытия терминала, планируется запустить из центра города к аэропорту маршрут с большими автобусами для удобства пассажиров", - добавил Буряк.

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Напомним, аэропорт в Запорожье находится на восточной окраине города, он имеет одну бетонную и одну грунтовую взлетно-посадочные полосы.