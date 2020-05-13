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Верховный Суд разблокировал передачу Херсонского морпорта в концессию

Договор с Risoil подпишут в ближайшее время.

Верховный Суд разблокировал передачу Херсонского морпорта в концессию
Фото: seaport.kherson.ua

Верховный Суд возобновил действие приказа Министерства инфраструктуры о назначении победителя концессионного конкурса для ГП "Херсонский морской торговый порт".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Верховный Суд отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - написал он в фейсбуке вечером 12 мая.

Он добавил, что в ближайшее время планируется проведение переговоров с победителем конкурса, чтобы заключить концессионные договоры в отношении Херсонского морпорта и порта "Ольвия" в один день.

Напомним, что в начале 2020 года стало известно о победе компании "Рисойл-Херсон" в конкуресе на концессию Херсонского порта. Это консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской - 40%. Концессионер должен инвестировать около 300 миллионов гривен и вложить более 18 млн в местную инфраструктуру.

Другой участник конкурса ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" обжаловал это решение в суде.

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