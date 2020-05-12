На Ровенской АЭС отключили 4-й энергоблок

Из-за балансовых ограничений в Украине с начала года недовыработано 1 784,15 млн кВт-ч.

В связи с балансовыми ограничениями НАЭК "Энергоатом" 12 мая отключен от энергосети и выведен в резерв энергоблок №4 Ровенской АЭС.

Об этом информирует пресс-служба "Энергоатома".

"Блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что за прошедшие сутки на Ровенской АЭС работали четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 217 МВт из-за действующих балансовых ограничений (мощность четырех блоков РАЭС - 2 835 МВт).

При этом сообщается, что 11 мая на Запорожской АЭС вывели из резерва и подключили к энергосети блок №2. Сейчас в работе находятся три энергоблока АЭС. Суммарная мощность - 2500 МВт. На этой станции энергоблоки №3 и №4 находятся на плановом капитальном ремонте, №5 - на плановом среднем ремонте.

В Энергоатоме отмечают, что генерирующие мощности за 11 мая выработали 173,79 млн кВт-ч электроэнергии; с начала мая - 2 038,14 млн кВт-ч; с начала года - 30 991,00 кВт-ч.

При этом из-за балансовых ограничений недовыработано:

- 51,03 млн кВт-ч - за 11 мая 2020 года,

- 451,05 млн кВт-ч - с начала мая,

- 1 784,15 млн кВт-ч - с начала 2020 года.

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.

Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).