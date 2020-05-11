Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса

"Мы должны помочь им, чтобы они могли быстро прийти в себя".

Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания в понедельник заявил, что правительству стоит предложить кредитные каникулы малому бизнесу.

Как сообщает пресс-служба президента, он поинтересовался состоянием экономики и функционированием программ, которые должны помочь бизнесу в карантинный период.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро прийти в себя. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", – отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ – сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", – отметил Шмыгаль.

Напомним, что экономика Украины серьезно пострадал из-за карантинных ограничений, остановивших работу значительной части бизнеса.

В первом квартале ВВП Украины сократилось примерно на 0,5%, а значит Украина де-факто вошла в рецессию, так как во втором квартале прогнозируется сильный обвал экономики.