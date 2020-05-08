Глава Минэнерго назвала беспрецедентным кризис в энергетике Украины

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что украинская энергетика сейчас находится в беспрецедентном кризисе за все время независимости.

Такое заявление она сделала в пятницу во время заседания Антикризисного энергетического штаба.

"Сегодня кризис в электроэнергетике является беспрецедентным за всю историю Украины. Из-за безответственной государственной политики, которая имеет признаки сознательного доведения государственных предприятий до банкротства", - сказала она.

По ее данным, за последние несколько месяцев НЭК "Укрэнерго" задолжало "Гарантированному покупателю" около 13 млрд гривен, а тот "Энергоатому" - 5 млрд гривен. Компании альтернативной энергетики недополучили 9 млрд гривен. Задолженность потребителей и энергопоставщиков перед "Укрэнерго" достигла 5 млрд гривен и продолжает расти. Компании "Укргидроэнерго" задолжали около 700 млн гривен. Убыток ТЭС превысил 3 млрд гривен.

Буславец считает, что сейчас идет речь фактически о банкротстве электроэнергетического сектора.

По ее словам, урегулировать ситуацию возможно только пакетным решением. При этом, заявила она, пока что оно не предусматривает повышение тарифов для населения.

"Если бы можно было так просто через тариф "Укрэнерго" урегулировать финансовый небаланс, если бы было простое решение, его бы уже приняли. Поэтому речь идет о комплексе решений с целью, чтобы не допустить повышения тарифов и цены на электрическую энергию. Тариф для населения остается в этом году, предыдущем году неизменным, и не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получит электрическую энергию по неизменной цене", - сказала Буславец.

Напомним, что в начале этой неделе стало известно, что НКРЭКУ предложила с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии в рамках решения проблемы с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в Украине.