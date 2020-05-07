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Получить $5 млрд от МВФ по программе stand-by легче, чем по EFF, - Рашкован

МВФ принял решение изменить программу.

Получить $5 млрд от МВФ по программе stand-by легче, чем по EFF, - Рашкован
Фото: Юлия Березовская / НБУ

Получить 5 млрд долларов США от Международного валютного фонда в 2020-21 годах по программе stand-by легче, чем по программе EFF.

Об этом заявил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ... Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - написал Рашкован в "Фейсбук"

По его словам, МВФ принял решение изменить программу для многих правительств, так как руководители фонда понимают, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

"Это проблема для многих правительств, не только для Правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины - пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - пояснил представитель Украины в МВФ.

Напомним, МВФ сменил протокол сотрудничества с Украиной. Киев будет сотрудничать с фондом не по трехлетней программе распространенного финансирования EFF, а по 18-месячной программе stand by.

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