Зеленский: 16 тысяч поправок не сорвут сотрудничество Украины с МВФ

16 тысяч поправок к закону о регулировании банковской деятельности не сорвут сотрудничество Украины с МВФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам. При этом он выразил благодарность народным депутатам, которое разблокировали принятие закон в целом.

"Среди прочего, я хочу поблагодарить народных депутатов Украины, а особенно партию "Слуга народа", которые вчера разблокировали принятия банковского закона. 16 тысяч правок нас не испугают и не сорвут важное сотрудничество Украины с МВФ. Мы обязательно получим необходимые для экономики средства, несмотря на вчерашние попытки некоторых политических сил помешать этому процессу. Думаю, народу Украины все стало окончательно ясно: результат на табло", - сказал Зеленский.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада одобрила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам (так называемый "антиколомойский" закон), принятие которого является одним из условий предоставления Украине кредита МВФ.

Из-за того, что к закону были поданы больше 16 тыс. поправок, их рассмотрение по обычной процедуре могло бы затянуться на месяцы, и работа парламента была бы заблокирована. Спецпроцедура позволит рассмотреть правка, по прогнозам главы комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в течение одной – двух недель.