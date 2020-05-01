Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш: "Плинність медперсоналу не вища, ніж минулого року"

Чи дійсно епіцентром поширення вірусу в Почаєві стала Лавра, скільки засобів захисту з літаків із Китаю дістається області та коли планують відкрити міжрегіональний лабораторний центр, – в інтерв’ю з Володимиром Трушем.

Один із найвищих показників за рівнем поширення COVID-19 серед інших регіонів України Володимир Труш пояснює, зокрема, тим, що обласний лабораторний центр проводить багато тестувань впродовж доби. Крім того, в регіон повернулось майже 12,5 тисяч заробітчан.

Голова ОДА не вдається в деталі щодо комунікації з представниками Лаври. Зазначає лише, що під час спільної наради отримав від них обіцянку, що скупчення людей не буде. Але на Пасху близько 200 осіб таки зайшли в один з храмів Лаври.

Після масового скупчення вірян у Почаївській Лаврі на Великдень Кременецький район, де вона розташована, очолив антирейтинг за найбільшою кількістю хворих в області.

На 50-й день карантину в Україні на коронавірус захворіли 10 тисяч 861 людей. Трохи більше 7% (793) з них – у Тернопільській області. Перший випадок захворювання в регіоні був зафіксований у священика, що був на похороні в Монастириському районі. Правда, він, ймовірно, не є так званим «нульовим» пацієнтом, зазначає голова облдержадміністрації Володимир Труш. «Ми вважаємо, що COVID-19 прийшов із-за кордону. Священик, що захворів першим, не перебував за кордоном більше року», – додає він.

Тернопільська область входить у трійку лідерів за найбільшою кількістю хворих в Україні. Чи вдалося зрозуміти, яка причина такого зростання?

Перш за все, наша ПЛР-лабораторія проводить діагностику з 20 березня, коли в області був виявлений перший випадок.

У середньому в області провели близько 15% від загальної кількості тестувань по Україні.

Ми намагаємося одразу ж виявити інфікованих COVID-19 із кола контактних осіб, щоб розірвати ланцюг поширення, ізолювати тих, хто захворів.

Хочу зазначити, що в області в середньому захворювання на COVID-19 протікає в досить легкій формі. Напевно, це, в тому числі, наслідок швидкого виявлення.

Також в регіон прибула велика кількість людей з-за кордону. На початку у нас було чимало контактних, що посприяло тому, що перший інфікований був священик. Він був на похороні в Монастириському районі, мабуть, цю історію вже всі знають. Було чимало контактних осіб. З Монастириська все почалося…

Скільки було тоді контактних осіб, пам’ятаєте?

Близько 300. Загалом на похороні було близько 500 людей.

Фото: facebook/Тернопільська обласна державна адміністрація

Чи вдалося з’ясувати, хто «нульовий» пацієнт у Монастириському районі, щоб зрозуміти, звідки вірус почав поширюватися?

Ні. Ми вважаємо, що COVID-19 прийшов із-за кордону. Священик, що захворів першим, не перебував за кордоном більше року. Тобто він не міг бути «нульовим» пацієнтом.

У Монастириську був, наскільки я знаю, перевізник з Італії. Але, знову ж таки, абсолютно стверджувати, що від нього почав поширюватися вірус, не можна.

А в нього підтвердився тест?

Так. Він був інфікований COVID-19.

Ви відслідковували ланцюжок поширення вірусу в Монастириському районі? Там захворіло чимало медиків…

Звичайно. Спочатку захворіла медсестра. Вона лежала в лікарні. Думали, що в неї – грип, потім підтвердився тест на COVID-19. Встановили коло контактних осіб – це були медпрацівники. Тоді із 350 тестів 235 зробили медпрацівникам. Звісно, і статистика щодо інфікованих медиків була вищою. Перевіряли всіх медиків.

Разом з тим, маємо багатьох тих, хто вилікувався в Монастириську. Хвороба в більшості проходила в легкій формі. Переповненості лікарні не було.

Скільки наразі в області інфікованих медиків? Станом на ранок 1 травня по всій Україні COVID-19 діагностували у 2154 медиків.

192 (станом на 30 квітня). Найбільша кількість – в Монастириському районі (41 людина) та Кременецькому (41).

Статистика змінюється щодня. Медики – це група ризику, вони – перші, хто контактує з хворими.

Швидкість зростання кількості хворих в Монастириському районі (попри те, що він є лідером в області) – спала. Зокрема, за останні два дні зріст відбувся на двоє людей. Тоді як ще один лідер – Кременецький район, де за добу кількість зросла на 11 людей до 158. Наскільки я розумію, осередок – Почаїв.

Після Монастириська активно кількість зростала в Шумську. А далі – Почаїв випередив.

Шумськ, так розумію, – за рахунок заробітчан?

Так. У Шумську – заробітчани і внутрішньо обласний контакт.

Щодо Почаєва, то на сьогодні велика кількість зараження спостерігаємо в будинку престарілих і Почаївській Лаврі, як наслідок Пасхальних Богослужінь. Хоча, хотілося б відзначити, що в порівнянні з минулими роками, де в Богослужіннях брали участь десятки тисяч вірян, цього року в Лаврі було лише 200-250 людей, яких поліція намагалася розставити, дотримуючись санітарних норм. Цей сюжет, мабуть, усі бачили по телебаченню... Тому ми не можемо говорити про масове скупчення людей.

Днями ще з’явилась інформація, що захворіли двоє медпрацівників і 26 пацієнтів психлікарні в Почаєві. Також є хворі в будинку престарілих. Чи можна говорити, що центром поширення є таки Лавра?

Так. Напередодні Вербної неділі ми проводили онлайн нараду з представниками усіх конфесій. І чітко домовилися, що буде мінімум контактів священнослужителів та вірян. Вони погодилися, що переходять в режим онлайн. Наскільки мені відомо, так відбулося практично по всій області. У Лаврі на Пасху спочатку дотримувались цієї домовленості, а ввечері віряни пішли натовпом. Аби не наражатися на конфлікт, працівники поліції пропустили 200 осіб в храм. Чи стало це поштовхом (до збільшення кількості хворих, – LB.ua)?

Коронавірусна хвороба потребує, як на мене, жорсткого карантину. І порушення цих вимог дає такі наслідки.

Чи всі священики і монахи Лаври протестовані? Так розумію, їх – велика кількість.

Ми дотримуємось протоколів (МОЗ, – LB.ua). Якщо є підозра і в людини проявляються відповідні симптоми, то одразу робимо ПЛР-тест. Щодо Лаври, то знаю точно, що були зроблені швидкі тести, частина показала негативний результат. А ті, що підтвердились, – робити ПЛР-тестування.

Я не хотів би говорити про священиків, які протестовані чи захворіли. Це – розкриття медичної інформації, я не маю такого права.

Фото: facebook/Тернопільська обласна державна адміністрація Медпрацівники проводять тестування на наявність коронавірусної інфекції на території Почаївської Лаврі

Я дивилася нараду обласного штабу перед Пасхою. І, наскільки зрозуміла, у керівництва області, поліції є проблеми з комунікацією з представниками Лаври…

Не можу однозначно відповісти. Проблеми з комунікацією між церквою і державою будуть апріорі. Священики діють за церковними канонами. З самого початку церква казала, що треба молитися. Так, вони праві, молитися треба. Але є медики, які кажуть про самоізоляцію. Мабуть, такі розбіжності виникали у всіх країнах світу. Хоча Папа Римський провів Пасхальну месу з усіма жорсткими вимогами карантину – сам.

Кожен священик повинен думати ще й про здоров’я інших людей, про їхню безпеку.

Значна частина священиків, котрі захворіли в регіоні, відноситься до УПЦ МП. Представники цієї конфесії досить часто ігнорували вимоги МОЗ і місцевої влади в різних регіонах.

На самому початку ми мали з нею (з УПЦ МП, – LB.ua) дуже довгий діалог, в якому нас запевнили, що на Пасху не буде масового скупчення людей. Фактично це було гарантовано. На Вербну неділю домовленості були витримані.

Щодо ситуації на Пасху (в Почаївській Лаврі, – LB.ua) – відкрита кримінальна справа працівниками поліції. Тому я не хотів би зараз це коментувати. Наразі до нас дослухалися, і Лавра – закрита.

Закрита?

Так. Вони закрили всі входи і виходи, окрім одного, куди їм поставляють продукти.

Чи була повністю проведена дезінфекція Лаври, про що ви також казали під час однієї з нарад?

Так. Працівники ДСНС Тернопільської області навіть двічі проводили дезінфекцію всієї Лаври. Звичайно, там є такі місця, куди не допускаються навіть віряни.

Фото: tr.dsns.gov.ua Тернопільські рятувальники проводять дезінфекцію території Почаївської Успенської лаври

Скільки встановлено контактних осіб в Почаєві зокрема і області загалом? Раніше обласний лабораторний центр повідомляв про 1793, котрі перебувають в регіоні під медичним наглядом.

Кількість контактних осіб збільшується щодня, після виявлення кожного нового інфікованого. Щодо цифри у 1793 – це краще у медиків уточнити, що малося на увазі під спостереженням.

А скільки людей перебуває на самоізоляції в області?

На самоізоляції перебуває 1692, станом на 1 травня.

Як контролюєте тих, хто зобов’язався перебувати на самоізоляції, в яких не підтверджений COVID-19?

Поліція має підписані згоди про самоізоляцію або обсервацію. Є адреси їх перебування… Щодо обсервації, то визначені лікарні, де люди можуть перебувати.

До речі, один приклад в Монастириську показав, наскільки ефективна самоізоляція. В сім’ї захворів чоловік, а двоє його рідних були здоровими.

Чи були випадки, коли сусіди вимагали госпіталізувати хворих на COVID-19, хоч і з легким перебігом захворювання?

Наскільки я знаю, зараз таких ситуацій не було. Як правило, закликаємо до сумління: якщо людина інфікована, вона повинна самоізолюватися.

Якщо вона знає, що інфікована COVID-19, але продовжує контактувати з іншими, наступає кримінальна відповідальність. Думаю, це також стримуючий фактор.

Фото: Роман Балук

Були притягнуті до кримінальної відповідальності за таким фактом?

Фактів спеціального зараження когось в області не було, наскільки мені відомо.

Чи не планували взяти окремий населений пункт або район і провести масове тестування? Аби оцінити рівень поширення вірусу.

Ми закупили додаткове ПЛР-обладнання, що дасть змогу зробити наш лабораторний центр міжрегіональним у майбутньому, де робитимуть до тисячі тестів на добу. Зараз наші потужності дозволяють зробити максимум 300-400 текстів. В середньому щодня роблять від 200 до 300 щодня.

Після встановлення цих чотирьох ПЛР-машин матимемо змогу більше тестувати контактних осіб, щоб лабораторія працювала цілодобово. Сьогодні повинні привезли другу частину обладнання (ми чекали майже три тижні), в лабораторному центрі доробляємо ремонт, щоб його встановити, облаштовуємо місця для відпочинку вірусологів. Сподіваюсь, через тиждень запустимо повністю.

Чия це ініціатива?

Така ідея у нас виникла після візиту вірусологів з Києва. Вони досить позитивно оцінили роботу місцевих спеціалістів, зазначивши, що ті можуть робити більшу кількість тестів не тільки мешканців Тернопільської області, а й сусідніх. Після цієї розмови в моєму кабінеті вдалося знайти кошти для закупівлі додаткового обладнання.

Звідки кошти?

Залучені кошти великого бізнесу. На ремонт (лабораторного центру, – LB.ua) потрачені близько трьох мільйонів гривень, обладнання – на близько 1,5-2 мільйона гривень.

Фото: facebook/ Тернопільська обласна державна адміністрація

Скільки коштів з обласного бюджету довелось перерозподілити для забезпечення медичної галузі? Скільки отримали від волонтерів?

Залучаємо всі кошти, які тільки можемо. Рішенням обласної сесії виділено 10 млн грн на закупівлю ШВЛів, з міського бюджету Тернополя виділено близько 60 млн грн, великий бізнес – близько 50 млн (не всі ще витрачені). Резервний фонд області становить близько 15 млн, плюс – створений стабілізаційний фонд на рівні держави, звідки також виділяють кошти.

Я не бачу проблем з коштами. Є проблема в тому, де і що закупляти. Якщо говорити про апарати ШВЛ, то в Тернопільську області, наприклад, минулого тижня завезли велику партію – 31 ШВЛ, а також чимало іншого медичного обладнання. Хочу відзначити благодійну організацію «Світло реформації», завдяки якій вдалось отримати ці апарати. Вони домовлялися в Данії, Бельгії, інших країнах. А облдержадміністрація вже займалась організацією транспортування, розмитнення тощо.

Зараз на кордоні стоїть ще дев’ять ШВЛів. При чому, якщо раніше ми завозили апарати ШВЛ середнього класу, то ці дев’ять – високого. Великий бізнес закупив вісім ШВЛів, які вже встановлені в лікарнях Тернополя і району.

Якщо підсумувати, то близько 50 апаратів ШВЛ закупили в області. Є нові, а є – вживані, хоча вони не поступаються за рівнем надання допомоги. До початку пандемії COVID-19 було 128.

Що стосується літаків, котрі привозять допомогу з Китаю. Скільки дістається Тернопільській області?

Практично щодня ми отримуємо допомогу з Києва. У тому числі, після прильоту кожного літака відправляємо машину до столиці. 28 квітня прибуло близько 15 кубів засобів індивідуального захисту, які ми вже розподілили по районних лікарнях. Маски, халати, бахіли, системи ПЛР-тестування і так далі. Спочатку важко було з ПЛР-тестами, зараз в області немає з цим проблем. Тернопільська область – одна з перших, яка почала самостійно проводити ПЛР-тестування, а не возити до столиці чи в інші області.

Формуємо чіткі списки, що необхідно кожній лікарні. Вся інформація – на сайті МОЗу. Ми вибираємо, якій лікарні що потрібно, туди й відправляємо. Відповідно, лікарні в Почаєві, Монастириську – в пріоритеті, туди ми відправляємо більше засобів захисту.

Фото: facebook/Тернопільська обласна державна адміністрація

Медичного забезпечення, згідно з сайтом Youcontrol, станом на 29 квітня, в Почаївській районній комунальній лікарні вистачить на трохи більше дня, в Монастириській – на чотири.

Сьогодні в Почаїв і Кременець, де також готові приймати хворих на COVID-19, поїхала машина, повезла засоби захисту. Ситуація змінюється щодня, оскільки щодня поступає обладнання, засоби захисту.

Тобто вам не доводиться залучати свої зв’язки, щоб просити для регіону засобів захисту?

Тернопільська область, як ви сказали, входить до трійки з найбільшою кількістю COVID-інфікованих. Тому вона – в пріоритеті.

Згідно з даними на платформі Youcontrol, в області – 834 лікарі на 100 тисяч населення. Працюють з хворими на COVID-19 – 54, а загалом можуть бути задіяні 562 – знову ж таки, на 100 тисяч населення...

Загалом в області – 14 тисяч медиків, в тому числі медперсоналу.

Чи є нестача в медиках?

От якраз в понеділок (27 квітня, – LB.ua) ми відкрили обласне інфекційне відділення на базі туберкульозної лікарні. Я спілкувався з медперсоналом, що обслуговуватиме хворих на COVID-19. Вони свідомо зробили свій вибір, розуміючи, що до їхньої лікарні потраплятимуть важкохворі. Під час спілкування я зрозумів, що медики, обираючи свою професію, розуміють, що завжди перебуватимуть в групі ризику.

Фото: facebook/Сергій Осачук

На початку (карантину, – LB.ua) були ситуації, коли звільнявся, скажімо так, молодший медперсонал. Але така плинність медиків не була вищою, ніж минулого року.

До прикладу, у Козівській лікарні здебільшого звільнялися люди 60+. На їх місця одразу прийшли молоді. Звісно, є ситуації, коли медики інфікуються, йдуть на самоізоляцію, тоді може не вистачати персоналу, але в загальному немає проблеми.

На місцевому рівні медикам доплачуватимуть?

Так, звичайно. Органи місцевого самоврядування насправді завжди мали можливість дофінансовувати медпрацівників. Зараз склалася така ситуація в країні, загалом у світі, що медики потребують доплат. І це питання кожна громада вирішує окремо. Рішення про доплати прийняла Тернопільська міськрада, райрада Козови. Ведуться переговори в Почаєві.

Які проекти в області постраждають через пандемію?

Звісно, є велике будівництво – доріг, садочків, спортивних майданчиків, стадіонів тощо. Бюджет Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) був зменшений, в тому числі щодо Тернопільської області. Але суми, котра залишилася, вистачить точно на (будівництво – LB.ua) п’яти шкіл, п’яти садків, п’яти стадіонів. Загалом на сьогодні є 34 проекти, реалізація яких запланована у співфінансуванні ДФРР і органів місцевого самоврядування в різному відсотку.

Чи робили прогнозування, коли в області очікувати піку захворювання?

Ми аналізували, що пік має пройти з 3 по 8 травня. Можливо, спробуємо змістити цю криву, розтягнути її далі. Чим більше люди будуть залишатися вдома, чим менше буде контактів, тим ця парабола буде нижчою. І важливо, щоб ми не залишалися довго на верхній точці, а статистика зменшувалася.

Фото: facebook/Тернопільська обласна державна адміністрація

Вас тестують на коронавірус?

Я робив швидкі тести, результати – негативні. У мене немає симптомів і я не є в числі контактних осіб.

Вас призначили на самому початку карантину…

У перший день, коли мене призначили, – 20 березня ввечері був перший інфікований на COVID-19 в Тернопільській області. І мені довелося зразу ж вводити надзвичайну ситуацію в області, збирати комісію… І так я зі своєю командою до сьогодні - 24/7. У мене не було часу розкачуватися. Довелося одразу працювати в режимі нонстоп.

Ви, очевидно, розуміли, на що погоджуєтесь.

Звичайно, це – свідомий вибір. Мотивація була насправді простою. Я досяг того віку, того розуміння в житті, що можна щось зробити. Є можливість і розуміння, як зробити щось для країни. На сьогодні це – Тернопільська область…

Чи плануємо реалізовувати певні програми для заробітчан, щоб їх втримати в області? До речі, скільки їх повернулося?

Якщо бути точним, то 12 тисяч 416 осіб.

Щодо проектів – так, буквально завтра матиму зустріч з одним із інвесторів, що готовий відкрити в області від 150 до 250 робочих місць.

Враховуючи, що кордони будуть ще певний час закриті, то й попит на робочу силу в Україні буде. Хоча він завжди був. Тому будемо спілкуватися з інвесторами, щоб вони заходили в область, створювали нові робочі місця.