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Зеленский обсудил с Дудой действия для преодоления пандемии коронавируса

Особое внимание было уделено механизмам выхода из режима карантина.

Зеленский обсудил с Дудой действия для преодоления пандемии коронавируса
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что президенты "продолжили координацию действий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса для граждан обоих стран". Особое внимание было уделено механизмам выхода из режима карантина и международному сотрудничеству.

"Знаю о вашей недавней инициативе по активизации сотрудничества европейских государств для эффективного преодоления подобных вызовов в будущем. Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мероприятий. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Польшу за медицинское оборудование, а также за финансовую помощь со стороны Европейского Союза.

Дуда, в свою очередь, высоко оценил вклад украинской авиации в транспортировку медицинских товаров для борьбы с пандемией.

Президент Польши заверил в неизменной поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельно была отмечена роль представителей Вооруженных сил Украины в составе командования Литовско-польско-украинской бригады.

Также стороны обсуждали вопрос сотрудничества в сфере энергетической безопасности, в частности - по диверсификации источников поставок энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 года трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США.

Зеленский пожелал Дуде успехов в организации выборов в Польше, первый тур которых назначен на 10 мая. Президенты договорились продолжать регулярные контакты.

Напомним, Польша решила с 19 апреля начать "медленно размораживать экономику", остановленную из-за пандемии коронавируса.

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