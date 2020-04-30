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Рада проголосовала за обращение к парламентариям других стран об осуждении вооруженной агрессии РФ и аннексии Крыма

За голосовали все фракции, кроме ОПЗЖ. 

Рада проголосовала за обращение к парламентариям других стран об осуждении вооруженной агрессии РФ и аннексии Крыма
Фото: facebook/Евгения Кравчук

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за принятие за основу и в целом с необходимыми правками проекта постановления об обращении ВР к парламентариям других государств и парламентских ассамблей международных организаций об осуждении продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины, незаконной аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО, политических репрессий против граждан Украины и освобождении политзаключенных-граждан Украины.

За документ №3068 проголосовали 309 депутатов, объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Единственной фракцией, которая не отдала ни одного голоса за это постановления, стала ОПЗЖ.

"Постановление имеет целью принятие Обращения Верховной Рады Украины к парламентариям иностранных государств, парламентских ассамблей международных организаций с призывом усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, исполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращения России в международное правовое поле", - говорится в представлении к документу. 

Напомним, что этот проект постановления был зарегистрирован парламентом в феврале 2020 года. Его авторами является ряд народных депутатов, среди которых - Ирина Геращенко от "Европейской солидарности", Елизавета Ясько ("Слуга народа") и Святослав Вакарчук ("Голос"). 

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