Народный депутат от "Слуга народа" Андрей Холодов с началом карантина и после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в страну из-за закрытия границ, выехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Холодов является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта - за два дня до анонсированного президентом прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор не возвращался - то есть уже 1,5 месяца находится за пределами страны.

С тех пор Верховная Рада 5 раз собиралась на внеочередные заседания для принятия срочных решений, связанных в том числе с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Кроме пленарных заседаний Холодов пропустил заседание своего комитета 30 марта. При этом, он участвовал в следующих заседаниях комитета в режиме онлайн.

С тех пор компания Sky Up меньшей мере один раз осуществляла эвакуационный рейс украинских граждан с Кипра (20 марта). По состоянию на 29 апреля Холодов оставался на Кипре и не прибывал в Украину, говорится в расследовании.

Ранее "Схемы" показали имение "слуги народа" Холодова на Кипре и отследили табачный бизнес его семьи. В расследовании утверждалось, что нардеп лоббировал правку, увеличивающую заработки для розничных торговцев табаком.