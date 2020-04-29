В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"

По словам Кирилла Тимошенко, только часть груза была гуманитарной.

Доставленный в Украину самолетом "Мрия" груз с защитными масками был частично гуманитарным и частично коммерческим. Это объясняет продажу этих масок в сети "Эпицентр", передает слова замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко "Украинская правда".

"Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами", - сообщил он.

Тимошенко добавил, что гуманитарный груз везли для поставок в больницы и другие учреждения, а коммерческий - для продажи.

Ранее "Украинская правда" опубликовала письмо на бланке нардепа и совладельца "Эпицентра" Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить маски, которые были доставлены на "Мриее", в его торговой сети.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, что 23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный объем медицинского груза. Сообщалось, что прибыли 12 миллионов масок для больниц и аптечных сетей. Также привезли около 260 тысяч защитных очков и больше 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты.