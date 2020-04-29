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На нужды пенитенциарной системы в условиях карантина нужно 180 млн грн в месяц, - Малюська

Предусмотрено 3,6 млн грн в целом.

На нужды пенитенциарной системы в условиях карантина нужно 180 млн грн в месяц, - Малюська
Фото: Макс Требухов

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что ежемесячная потребность пенитенциарной системы в условиях пандемии коронавируса составляет 180 млн грн. Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, на противодействие распространению коронавируса в СИЗО, колониях предусмотрено 3,6 млн грн. Планировалось закупить 98 тыс 600 масок на 1,6 млн грн, 2 тыс комбинезонов на 840 тыс грн, 90 тыс перчаток на 234 тыс грн та 3 тыс литров средств дезинфекции на 900 тыс грн.

«Речь не идет даже близко о полном обеспечении. Чтобы все ходили в масках, ежедневно дезинфицировались все поверхности, нужно 180 млн грн ежемесячно. Такого обеспечения нет. И по больницам этого нет», - сказал он.

По его словам, министерство постоянно мониторит статистику больных, находящихся в СИЗО, колониях. Сейчас она не отличается от зафиксированной во время пандемии коронавируса.

«Наша стратегия по поводу противодействия распространению коронавируса следующая: если легкая форма заболевания, больного изолируют, но оставляют в СИЗО или колонии. Если болезнь протекает тяжелее, размещаем его в специальных учреждениях. В случае тяжелой формы - будем отправлять в больницы, где есть специализированные палаты», - убеждает министр.

По его словам, чтобы разгрузить СИЗО, в колониях (особенно в больших городах) создали отдельные помещения, где переместили часть тех, кто содержался в СИЗО.

«В частности, Киевское СИЗО разгрузили на 300 человек. То же самое - по всей Украине. То есть к изоляции (больных COVID-19 - LB.ua) мы готовы. Если распространение болезни будет массовым, то, конечно, могут возникнуть с этим проблемы. Но могу сказать, что наша система не выделяется из общей ситуации по стране, в том числе готовности медицинской системы», - отмечает Малюська.

Тестов на коронавирус пенитенциарная система не закупает. Впрочем, тестирование проводят при необходимости. «Мы - просим, МОЗ - тестирует. В Одессе, например, ПЦР-тесты провели 150 лицам, еще планируется провести около 350 », - добавляет он.

Напомним, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Украины обнаружили 6 случаев COVID-19. Четыре случая инфицирования коронавирусом обнаружили среди Государственной уголовно-исполнительной службы.

В Черновицкий СИЗО поступило лицо с установленным диагнозом COVID-19, а в Кропивницком следственном изоляторе коронавирус обнаружили у заключенного в результате ПЦР-тестирования.

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