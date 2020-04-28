Коронавирус обнаружили у 4 сотрудников пенитенциарной службы

Также по одному случаю коронавируса зафиксировано у лиц, взятых под стражу в СИЗО.

В учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Украины обнаружили 6 случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

По состоянию на 28 апреля, четыре случая инфицирования коронавирусом обнаружили среди Государственной уголовно-исполнительной службы.

Согласно сообщению, в Черновицкий СИЗО поступило лицо с установленным диагнозом COVID-19. В Кропивницком следственном изоляторе коронавирус обнаружили у заключенного в результате ПЦР-тестирования.

23 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 21 апреля был подтвержден коронавирус у двух сотрудников пенитенциарных учреждений западного региона. При этом среди заключенных инфицированных коронавирусом не было.

Ранее сообщалось, что тюрьмы и СИЗО не будут запрещать свидания из-за карантина.

Напомним, Рада зарегистрировала законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса.