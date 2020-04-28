Фонд Порошенко передаст медикам еще 42,5 тысячи защитных костюмов

В Украину доставлены 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников, купленные на средства Фонда Порошенко и компании Рошен в Южной Корее. Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

Там напомнили, что нынешняя партия костюмов - четвертая, и в ближайшие дни она поступит в медучреждения по всей стране.

"Предыдущие 30 тысяч костюмов уже переданы в больницы во все регионы Украины - прежде всего в очаги возгорания коронавирусной болезни. В целом Фонд Порошенко и компания Рошен закупили 130 тысяч защитных медицинских костюмов. Следующий груз из Сеула ожидается через несколько дней. Как известно, в Украине уже около двух тысяч медицинских работников инфицированы COVID 19 - это фактически каждый пятый больной коронавирусом. Причиной этому является абсолютная необеспеченность отечественных больниц средствами профессиональной защиты", - говорится в сообщении.

В «Европейской Солидарности» отметили, что еще на прошлой неделе зарегистрировали законопроект 3376 о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусной болезнью и требует от президента и монобильшинства принять его на ближайшем заседании парламента.