В Петропавловской Борщаговке зафиксирована вспышка коронавируса в общежитии

Заразились шесть жителей и комендант, очаг заболевания обнаружили случайно.

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

Об этом информирует пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

"Очередной случай массового заболевания коронавирусом в общежитии в с. П. Борщаговка (ул. Бархатная, 18-А)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это двадцатиэтажное здание, принадлежащее частному вузу, система общежития блочная, на каждом этаже по четыре блока, на каждые три комнаты кухня и санузел.

По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты.

Заболело шесть из них и комендант общежития, очаг заболевания обнаружили случайно.

В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание, никаких симптомов коронавируса не было, однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и через сутки узнали о положительном результате.

Напомним, ранее в апреле вспышка коронавируса была зафиксирована в общежитии на улице Образования, 5 в Вишневом. Коронавирус нашли у 78 из 224 проверенных человек.