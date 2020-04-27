Эвакуированных из других стран украинцев будут делить на две группы для контроля за обсервацией

Одна из них будет самоизолироваться дома, вторая - в подготовленных центрах обсервации.

Украина возобновляет эвакуацию граждан из других стран в условиях карантина из-за коронавируса. Всех эвакуированных по прибытию будут делить на две группы, сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.

Эвакуация будет проходить постепенно, до четырех самолетов в сутки.

"Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут разделены на две группы. Первая - большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя дома благодаря мобильному приложению "Дій вдома", - пояснил он.

Приложение поможет медикам и полицейским контролировать обсервацию.

Вторая группа - около 10% - это те, у кого нет смартфонов. Они будут проходить обсервацию "в классическом формате", то есть в подготовленных государством локациях, добавил Зеленский.

Напомним, 26 апреля стало известно, что Украинские авиакомпании МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine намерены выполнить новые эвакуационные рейсы.

Спецрейсы планируются из таких городов: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.