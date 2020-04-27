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На Закарпатье предприниматели перекрыли дорогу и требуют открытия магазинов и рынков

Митингующие пропускают по 10 авто каждые пять минут. 

На Закарпатье предприниматели перекрыли дорогу и требуют открытия магазинов и рынков
Фото: zak-insider.com

В городе Хуст Закарпатской области предприниматели перекрыли трассу, требуя отменить решение о закрытии заведений торговли, пишет местное издание ZAK-Insider

Трассу Мукачево-Рогатин перекрыли около 12:00, люди пропускают по десять авто каждые пять минут.

В акции принимают участие несколько десятков человек - они требуют открытия рынков и магазинов.

"Во всех других городах работают, не работают только у нас в Хусте", - заявил один из участников акции.

Ранее в Хусте уже протестовали из-за закрытия заведений торговли, пишет "Закарпаття онлайн". 16 апреля предприниматели местных рынков перекрывали дорогу возле моста над речкой Рика. 

Напомним, что вчера около 250 фермеров перекрыли дорогу в Херсонской области, требуя возобновить работу рынков.

В Офисе президента сообщили, что Кабмин на ближайшем заседании 29 апреля рассмотрит вопрос открытия 280 крытых рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам. 

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