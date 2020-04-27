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В Киеве возле Южного вокзала сгорели несколько ларьков в пешеходном переходе

Жертв и пострадавших нет.

В Киеве возле Южного вокзала сгорели несколько ларьков в пешеходном переходе
Фото: dsns.gov.ua

В воскресенье вечером, 26 апреля, в Соломенском районе Киева, в подземном переходе на улице Георгия Кирпы, сгорели торговые киоски в пешеходном переходе.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 21:32. Пожарные установили, что загорелся торговый роллете (киоск), а затем огонь распространился на другие недействующие торговые роллеты на площади 50 квадратов, которые находились в подземном переходе.

В 22:26 пожарные локализовали возгорание, и в 23:40 - ликвидировали. В результате пожара сгорело семь ларьков, закопчены стены и потолок пешеходного перехода.

Фото: dsns.gov.ua

На месте происшествия работали семь единиц техники и 35 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Киеве из-за мангала возник масштабный пожар на складе.

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