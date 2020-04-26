Аваков заявил, что волна пожаров в Чернобыльской зоне сбита

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что волну пожаров в Чернобыльской зоне удалось сбить.

Об этом он сообщил по итогам поездки с президентом Владимиром Зеленским в зону отчуждения.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита. Благодарю спасателей и лесников за работу!" - говорится в твиттере Авакова.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Пресс-служба Зеленского говорится, что с ним также ездил новый глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник.

Чиновник рассказал президенту о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.

"Главное, что мы можем сделать, – это раннее выявление пожаров с использованием тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурства, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы", – отметил Калашник.

Также он рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами по созданию международного привлекательного имиджа этого объекта. Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.

Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua