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В военном грузовике во Львовской области сгорел мужчина

Еще один получил 60% ожогов тела.

В военном грузовике во Львовской области сгорел мужчина
Фото: https://www.facebook.com/MNSLVIV

Во Львовской области в военном грузовике сгорел мужчина, еще один получил значительные ожоги. Об этом сообщили в областном ГосЧС.

Инцидент произошел в Судовой Вишне в ночь на 26 апреля.

"В 02:45 на диспетчерский пункт «службы 101» поступило сообщение о пожаре по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала «Судовая Вишня» в грузовом автомобиле «ЗИЛ 131», который принадлежит Министерству обороны Украины", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожара спасатели вывели из автомобиля мужчину 1967 года рождения, который получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени.

Погасив очаг огня, в середине автомобиля нашли еще одного человека, медики констатировали его смерть.

Огонь уничтожил грузовик полностью. Пожарным удалось спасти от возгорания два соседних автомобиля.

Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.

Фото: https://www.facebook.com/MNSLVIV

Фото: https://www.facebook.com/MNSLVIV

Напомним, ранее трое детей погибли при пожаре в Кировоградской области.

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