В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги

В Киеве задержали злоумышленника, который избил полицейского и прострелил ему ноги. Об этом 25 апреля сообщили в Национальной полиции.

"Возвращаясь домой со службы сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину на парковке. Правоохранитель решил проследить за незнакомцем, что в дальнейшем повлекло к конфликту между ними", - говорится в сообщении.

Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают, и начал угрожать.

"После того, как оперативник предъявил удостоверение сотрудника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в ходе драки нарушитель достал оружие и сделал четыре выстрела в сторону полицейского. Пострадавшего правоохранителя с огнестрельными ранениями ног срочно госпитализировали.

Злоумышленником оказался 28-летний мужчина. Его задержали. Следователи изъяли у него устройство для отстрела резиновых пуль.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: https://www.npu.gov.ua