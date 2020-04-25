Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Кабмин уволил Нефьодова и Верланова
Кабмин уволил Нефьодова и Верланова
Во фракции "Слуга народа" нет большинства за назначение Саакашвили вице-премьером
Во фракции "Слуга народа" нет большинства за назначение Саакашвили вице-премьером
В Украине нашли защитные костюмы с требуемым стандартом в два раза дешевле китайских, купленных Минздравом
В Украине нашли защитные костюмы с требуемым стандартом в два раза дешевле китайских, купленных Минздравом
Кабмин представил план выхода из карантина
Кабмин представил план выхода из карантина
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов
Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Полиция нашла огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере возле Волновахи
Полиция нашла огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере возле Волновахи
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги

Правоохранителя госпитализировали с огнестрельными ранениями.

В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги
Фото: https://www.npu.gov.ua

В Киеве задержали злоумышленника, который избил полицейского и прострелил ему ноги. Об этом 25 апреля сообщили в Национальной полиции.

"Возвращаясь домой со службы сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину на парковке. Правоохранитель решил проследить за незнакомцем, что в дальнейшем повлекло к конфликту между ними", - говорится в сообщении.

Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают, и начал угрожать. 

"После того, как оперативник предъявил удостоверение сотрудника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в ходе драки нарушитель достал оружие и сделал четыре выстрела в сторону полицейского. Пострадавшего правоохранителя с огнестрельными ранениями ног срочно госпитализировали.

Злоумышленником оказался 28-летний мужчина. Его задержали. Следователи изъяли у него устройство для отстрела резиновых пуль.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: https://www.npu.gov.ua

Фото: https://www.npu.gov.ua

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также