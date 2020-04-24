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Полиции вернули 533 "карантинных" админпротокола из 4851

ГСА обнародовала показатели рассмотрения дел судами Украины.

Полиции вернули 533 "карантинных" админпротокола из 4851
Архивное фото
Фото: facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

За нарушение карантина в Украине был выписан 4851 административный протокол, 533 из которых суды вернули в Национальную полицию.

Об этом сообщила Государственная судебная администрация.

Согласно данным, ГСА, больше всего админпротоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей) выписали в Днепропетровской области (792) и в Киеве (723).

Фото: dsa.court.gov.ua

Напомним, Кабинет министров запретил выходить на улицу без документов во время карантина, также были усилены некоторые ограничения. Среди них запрет: 

  • находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
  • посещение детских площадок;
  • нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
  • самовольное оставление места обсервации (изоляции).

Ранее правительство  одобрило обязательную обсервацию для граждан, которые вернулись из стран с коронавирусом. Также глава МВД Арсен Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных.

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