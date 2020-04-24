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ОАСК рассмотрит иск о закрытии админграницы с Крымом из-за коронавируса

Истец считает, что распоряжение Кабмина нарушает права граждан.

ОАСК рассмотрит иск о закрытии админграницы с Крымом из-за коронавируса
Фото: dpsu.gov.ua

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании временного закрытия Кабинетом министров пунктов въезда и выезда в аннексированный Крым из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"ОАСК открыл производство по делу об обжаловании распоряжения Кабинета министров Украины «О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и городе Севастополь и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

По мнению истца, оспариваемое распоряжение нарушает права граждан, имеющих регистрацию на временно оккупированной территории, является незаконным и не отвечает правовому акту высшей юридической силы.

Подготовительное заседание назначено на 2 июня 2020 года.

Напомним, решением Кибмина была приостановлена работа большей части КПВВ, в том числе в - оккупированный Крым. Позже Кабмин смягчил ограничения и внес изменения в свое распоряжение N291-р от 14 марта 2020 года, предоставив Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд на территорию аннексированного Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей.

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