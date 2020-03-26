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"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией

"Для Крыма это колоссальное количество".

"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
Фото: kp.ua

В больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".

Об этом сообщил подконтрольный РФ министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов, передает Крым.Реалии.

"У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией - 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - констатировал Чемонданов.

Он призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ, в том числе в лечебных учреждениях.

"Если человек покашлял где-то - это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", - отметил Чемоданов.

В Крыму официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом, под наблюдением медиков находится 1500 человек. В Севастополе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции под меднаблюдением находится 1767 человек.

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