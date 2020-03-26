Офис президента обратился к жителям Крыма в связи с распространением коронавируса

Представительство президента в АР Крым обещает предоставлять консультации по актуальным крымским вопросам.

Офис президента Украины призвал жителей оккупированного Россией Крыма в связи с распространением коронавируса соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности - перейти на дистанционную работу и оставаться дома.

Обращение опубликовано в телеграм-канале ОПУ.

"Дорогие крымчане! В связи с распространением коронавируса призываем вас соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности - переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома. Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей", - отметили в ОП.

В Офисе президента просят жителей Крыма особое внимание обратить на безопасность людей пожилого возраста, которые являются группой риска, и детей.

"В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу", - призывают в ОП.

Оперативную информацию о коронавирусе жители полуострова могут получать из официальных страниц Минздрава, Кабинета министров и Офиса президента Украины.

Актуальная информация по позициям и действиям государственных органов власти, направленных на защиту и поддержку связей с нашими гражданами, ситуация с правами человека в Крыму есть на официальном сайте Представительства Президента Украины в АР Крым (http://www.ppu.gov.ua/), его страницах в Facebook (https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/) и Twitter (https://twitter.com/ppu_gov_ua), в Telegram-канале (https://t.me/ppuark).

По номеру горячей телефонной линии 0 800 502 192 или по телефону +380 (552) 49-59-39 представительство обещает предоставлять консультации специалистов по актуальным крымским вопросам.

Напомним, что в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса с 12 марта был введен карантин.

Накануне Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех областях до 24 апреля.