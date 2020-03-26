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"Слуга народа" заявила об отказе от госфинансирования

Партия готова отдать 105 млн гривен в стабфонд.

"Слуга народа" заявила об отказе от госфинансирования
Фото: Макс Требухов

Политическая партия "Слуга народа" заявила об отказе от государственного финансирования.

Об этом говорится в заявлении партии.

Национальное агентство по предотвращению коррупции в начале 2020 года сообщило, что "Слуге народа" полагается 140,6 млн гривен. Деньги выделяются ежеквартально одинаковыми суммами, то есть партия готова отказаться от 105 млн гривен за оставшиеся три квартала 2020 года.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - сказал глава партии Александр Корниенко.

"Слуга народа" призывает парламентские партии последовать ее примеру.

"Общая сумма, направляемая законом на деятельность партий, составляет 212,6 млн грн [за оставшиеся три квартала]. За эти средства страна сможет обеспечить медиков надлежащим количеством средств индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии или потратить их на другие цели, украинские медики сочтут приоритетные", - сообщила партия.

Напомним, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5% барьер).

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