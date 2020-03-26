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Минобороны прокомментировало проблемы с питанием в армии

Победитель торгов отказался подписывать договор из-за пандемии коронавируса.

Минобороны прокомментировало проблемы с питанием в армии
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны заявило, что проблемы с питанием в армии были кратковременными и возникли после отказа компании, выигравшей торги на организацию питания для небоевых частей, от подписания договора.

Свое решение поставщик объяснил, в частности, пандемией коронавируса, рассказал заместитель министра обороны Алексей Марценюк.

"Такая ситуация поставила под угрозу питания около 250 небоевых частей ВС Украины (около 30% от всего питающегося состава)", - сообщил заместитель министра.

Минобороны хочет решить сложившуюся проблему путем продления договоров с действующими поставщиками.

В помощи от местных властей армия пока что не нуждается.

Марценюк заверил, что Вооруженные сил продолжат переход на новую систему питания по каталогу и "ни о каком возвращении к старым схемам не может быть речи".

"Действительно, не все части Вооруженных Сил перешли на питание по каталогу, как планировалось. Однако с 1 марта все без исключения боевые воинские части Вооруженных Сил Украины питаются по каталогу продуктов. Речь идет более чем о 30 частях, перешедших на каталог в этом году, и порядка 70 частях, которые уже питались по каталогу раньше. Вместе это около 70% тех военнослужащих, имеющих право на бесплатное питание", - рассказа заместитель министра.

Остальные небоевые части (например, склады и арсеналы), будут переходить на комбинированную систему питания, где поставщик обеспечивает и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания.

Такая система находится в процессе разработки.

Минобороны прогнозирует, что с осени все военные части будут питаться по каталогу. "Отличие между ними будет только в том, кто готовит пищу и обслуживает в столовой", - заявил замминистра.

Напромним, переход на новую систему питания Вооруженные Силы начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему питания по каталогу переведут 100% личного состава.

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