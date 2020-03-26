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Зеленский призвал депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать

"Страх у вас может быть только один - потерять доверие украинского народа".

Зеленский призвал депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призывает народных депутатов Украины работать и принимать важные законы в интересах страны и всех ее граждан.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Зеленский считает, что когда украинские врачи работают практически без отдыха, а тысячи военных находятся в окопах, "депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе".

"Это совместная борьба, где мы победим только вместе. Особенно это должны понять народные депутаты, у которых сегодня нет иного выбора, как работать. Если кто-то из них забыл, я напомню слова депутатской присяги: "Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников". И здесь ключевой является каждая часть: и "в интересах всех соотечественников", и "выполнять свои обязанности", - сказал президент.

"Страх у вас может быть только один - потерять доверие украинского народа. Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Страна не останавливается, страна работает. И вы - не исключение", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 23 марта в Верховную Раду был внесен законопроект об онлайн-заседаниях.

18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если какой-то из них не сможет работать из-за эпидемии коронавируса.

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