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Нацсовет по вопросам ТВ и радио предлагает телеканалам создать базу по обмену контентом на время карантина

Видео можно будет пользоваться бесплатно.

Нацсовет по вопросам ТВ и радио предлагает телеканалам создать базу по обмену контентом на время карантина

Национальный совет по вопросам телевидения и телерадиовещания запускает проект Media Change Ukraine для обмена контентом между телеканалами на время карантина. Об этом в фейсбуке рассказал член Нацсовета Максим Оноприенко. 

“Я постоянно получаю информацию о том, что из-за пандемии критически ограничена возможность как создания, так и покупки контента. Особенно - положительного или познавательного. К тому же, некоторые телекомпании, особенно региональные, уже прогнозируют возможность невыполнения лицензионных требований Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в части программной концепции”, - объяснил необходимость такого проекта член Нацсовета. 

По его словам, он уже обратился к нескольким IT-компаниям, чтобы они помогли создать платформу. Также он занимается поиском средств.

Предполагается, что платформа будет работать как посредник между теми, кому нужен контент и авторами видео. Доступ будет бесплатным, без права передачи контекта третьим лицам. 

“К проекту уже присоединились Телеканал TV5 из Запорожья, Телеканал “Ветер” из Кропивницкого, “Город” и “ТВ7+” из Хмельницкого, Мариупольское телевидение, “34 телеканал” из Днепра”, - отметил Оноприенко. Он призвал телеканалы и прочие СМИ присоединяться к инициативе.

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