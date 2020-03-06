Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Нацсовет окончательно запретил трансляцию телеканала RTVi

Временный запрет стал постоянным из-за Крыма.

Нацсовет окончательно запретил трансляцию телеканала RTVi
Фото: rtvi.tv

Национальный совет по телевидению и радиовещанию окончательно запретил трансляцию телеканала RTVi на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сентябре 2018 года Нацсовет ввел шестимесячный запрет на ретрансляцию телеканала RTVі, в марте 2019 года его продлили еще на год. Срок временного запрета истекает 7 марта, но в украинский эфир телеканал не вернется.

В конце февраля - начале марта Нацсовет проверил, что показывают на RTVi, и обнаружил многочисленные несоответствия закону Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". 

Выяснилось, что на канале регулярно появляются российские артисты из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности (Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков). Кроме того, 1 марта в одной из телепередач RTVi показали карту мира, где Крым был обозначен как территория России.

Учитывая систематичность нарушений, Нацсовет решил изъять RTVi из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Напомним, бывший член Нацсовета Сергей Костинский говорил, что RTVi - "юридически европейский, а фактически российский телеканал".

Телеканал позиционирует себя как первое центристское русскоязычное СМИ, объединяющее аудиторию по всему миру по принципу общей новостной повестки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также