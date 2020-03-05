Кабмин отозвал законопроект о труде

Одна из самых спорных инициатив приостановлена в связи со сменой правительства.

Кабинет министров 4 марта отозвал законопроект №2708 о труде, который разрабатывался правительством Алексея Гончарука и должен был заменить нынешний Кодекса законов о труде.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Законопроект был зарегистрирован в конце 2019 года и спровоцировал массовые протесты профсоюзов.

Напомним, что сейчас в Украине действует Кодекс законов о труде, принятый в 1971 году и менявшийся за последние годы десятки раз. Правительство хотело заменить его новым законом "О труде".

Бывший министр экономики Тимофей Милованов, который был одним из главных лоббистов законопроекта, настаивал, что новый закон призван вывести трудовые отношения в легальную плоскость.

Он предусматривал переход на исключительно письменную форму фиксации трудовых отношений; внедрение семи видов трудовых договоров и гибкого режима работы (фриланс, дистанционная работа), введение компенсации в размере от 1 до 6 зарплат за увольнение сотрудника по желанию работодателя.

Власти также отвергали слухи, что законопроект легализует принудительный и сверхурочный труд, ликвидирует льготы для беременных и женщин с детьми, уменьшает роль профсоюзов.

4 марта в Украине был назначен новый состав правительстве без Тимофея Милованова и вообще без министра экономики.