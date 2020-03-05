Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
(Не) нові обличчя нового Кабміну
(Не) нові обличчя нового Кабміну
ГлавнаяЭкономикаГосударство

НБУ включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка

Укрсоцбанк в прошлом году был поглощен Альфа-Банком.

НБУ включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка
Фото: НБУ

Национальный банк включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка. Об этом сообщил пресс-центр НБУ.

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк.

Системно важными являются 14 банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк (Украина), А-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Кредобанк, ОТП Банк, "Пивденный".

Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 и будет зависеть от значения показателя системной важности банка.

Буфер системной важности составит 1% для "Райффайзен Банка Аваль", Альфа-банка, А-Банка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАСкомбанка, Universal Bank, ОТП Банка, Банка "Пивденный" и Кредобанка.

Буфер системной важности составит 1,5% для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка.

Буфер системной важности составит 2% для Приватбанка.

Эти банки также должны разработать планы восстановления деятельности согласно требованиям НБУ. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

Кроме того, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

Напомним, в середине февраля в НБУ предсказали снижение ставок по депозитам ниже 10%. Национальный банк считает, что при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом в Украине могут резко снизиться ставки по депозитам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также