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НБУ предсказал снижение ставок по депозитам ниже 10%

Валютные вклады почти перестанут приносить доход.

НБУ предсказал снижение ставок по депозитам ниже 10%
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк считает, что при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом в Украине могут резко снизиться ставки по депозитам.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году... если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", - сказал замглавы НБУ Олег Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг.

Чурий также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

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