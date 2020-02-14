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"Укроборонпром" выиграл суд у компании РФ по делу против завода "Артем"

"Это победа примерно на 55 млн грн".

"Укроборонпром" выиграл суд у компании РФ по делу против завода "Артем"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Госконцерн "Укроборонпром" выиграл суд у компании РФ "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Об этом на фейсбуке сообщил заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем.

"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", - отметил Найем.

Он подчеркнул, что это "победа примерно на 55 млн грн".

В 2012-2013 годах завод "Артем" подписал четыре контракта на общую сумму $2,33 млн с российской "Авиа-ФЭД-Сервис", которая специализируется на авиастроительном и авиаремонтном оборудовании. По всем договорам завод получил предоплату и начал работы.

В 2014 году в связи с военной агрессией со стороны РФ, Украина ввела ряд санкций к российским предприятиям, под которые в том числе попала и "Авиа-ФЭД-Сервис".

"Иными словами, государство законом прямо запретило заводу "Артем" продолжать любое сотрудничество с российскими компаниями. В том числе проводить как угодно расчеты и выполнять любые обязательства по поставке продукции подсанкционным компаниям", - написал Найем.

После этого "Авиа-ФЭД-Сервис" обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, получила арбитражные решения в свою пользу по всем четырем контрактам и обратилась в украинский суд о признании и исполнении на территории Украины этих арбитражных решений.

В пользу российской компании решение вынесли сначала Шевченковский суд Киева, затем - Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.

"Честно говоря, мы до конца не верили в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в нашу пользу. До этого суды неоднократно принимали решения в пользу россиян, как бы странно это не звучало на пятый год войны", - подчеркнул замгендиректора концерна.

Завод "Артем" - один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и техобслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

Напомним, в декабре госконцерн "Укроборонпром" поднялся с 83-го на 71-е место в мировом рейтинге торговцев оружия. В 2018 году "Укроборонпром" продал оружия на $1300 млн (95% от общих продаж госхолдинга), что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

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