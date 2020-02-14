Нацбанк назвал топ-5 стран по денежным переводам в Украину

По предварительным подсчетам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов в Украину (по официальным и неформальным каналам) составил из-за границы - почти 12 миллиардов долларов в эквиваленте, из Украины за границу - почти 0,6 миллиарда долларов в эквиваленте.
Об этом информирует пресс-служба НБУ.
Из них через системы перевода средств поступило:
- в Украину - почти 2,3 млрд дол. США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину;
- из Украины - почти 0,4 млрд дол. США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.
Самые популярные страны, из которых высылали деньги в Украину:
- США (18%)
- Израиль (14%)
- Италия (9%)
- Россия (7%)
- Польша (7%)
В прошлом году на третьем месте по переводам была Россия с долей в 9%.
Топ-5 стран, куда чаще присылали деньги из Украины:
- Россия (31% от общей суммы переводов)
- Грузия (11%)
- Азербайджан (6%)
- Китай (5%)
- Узбекистан (5%)
По сравнению с прошлым годом доля России уменьшилась на 5%.
"Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в пределах Украины вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом и составил 197,93 млрд грн или 7 679 млн дол. США в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов)", - говорится в сообщении.