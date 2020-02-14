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Нацбанк назвал топ-5 стран по денежным переводам в Украину

Из заграницы в 2019 перевели почти 12 млн долларов США.

Нацбанк назвал топ-5 стран по денежным переводам в Украину
Фото: EPA/UPG

По предварительным подсчетам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов в Украину (по официальным и неформальным каналам) составил из-за границы - почти 12 миллиардов долларов в эквиваленте, из Украины за границу - почти 0,6 миллиарда долларов в эквиваленте.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Из них через системы перевода средств поступило:

  • в Украину - почти 2,3 млрд дол. США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину;
  • из Украины - почти 0,4 млрд дол. США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

Самые популярные страны, из которых высылали деньги в Украину:

  • США (18%)
  • Израиль (14%)
  • Италия (9%)
  • Россия (7%)
  • Польша (7%)

В прошлом году на третьем месте по переводам была Россия с долей в 9%.

Топ-5 стран, куда чаще присылали деньги из Украины:

  • Россия (31% от общей суммы переводов)
  • Грузия (11%)
  • Азербайджан (6%)
  • Китай (5%)
  • Узбекистан (5%)

По сравнению с прошлым годом доля России уменьшилась на 5%.

"Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в пределах Украины вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом и составил 197,93 млрд грн или 7 679 млн дол. США в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов)", - говорится в сообщении.

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