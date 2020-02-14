Нацбанк назвал топ-5 стран по денежным переводам в Украину

Из заграницы в 2019 перевели почти 12 млн долларов США.

По предварительным подсчетам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов в Украину (по официальным и неформальным каналам) составил из-за границы - почти 12 миллиардов долларов в эквиваленте, из Украины за границу - почти 0,6 миллиарда долларов в эквиваленте.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Из них через системы перевода средств поступило:

в Украину - почти 2,3 млрд дол. США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину;

из Украины - почти 0,4 млрд дол. США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

Самые популярные страны, из которых высылали деньги в Украину:

США (18%)

Израиль (14%)

Италия (9%)

Россия (7%)

Польша (7%)

В прошлом году на третьем месте по переводам была Россия с долей в 9%.

Топ-5 стран, куда чаще присылали деньги из Украины:

Россия (31% от общей суммы переводов)

Грузия (11%)

Азербайджан (6%)

Китай (5%)

Узбекистан (5%)

По сравнению с прошлым годом доля России уменьшилась на 5%.

"Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в пределах Украины вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом и составил 197,93 млрд грн или 7 679 млн дол. США в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов)", - говорится в сообщении.