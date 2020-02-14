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Бизнесмен Настенко опроверг связь с Аваковым и незаконное получение разрешения на добычу золота

И готов это подтвердить через проверку на детекторе лжи

Бизнесмен Настенко опроверг связь с Аваковым и незаконное получение разрешения на добычу золота

Бизнесмен Александр Настенко заявляет, что его компания "Лира Майн Минералз" законно получила разрешение на добычу тантала и золота, а он не знаком и не связан с главой МВД Арсеном Аваковым. Об этом говорится в опубликованном видео-обращении Настенко в Youtube, сообщает БизнесЦензор.

Настенко заявил, что не знаком с Аваковым и готов это подтвердить через проверку на детекторе лжи. Он также заявил, что сюжет о его бизнесе и связях с Аваковым не соответствует действительности. Также бизнесмен заявил, что его компания получила разрешение на добычу тантала и золота законным путем.

Как сообщал ось ранее, программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором указало на связь Авакова с фирмами, которые получили разрешение на добычу тантала и золота в Кировоградской области.

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