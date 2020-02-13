Директору ОПЗ по его просьбе снизят запрлату в 10 раз

Оклад Синицы уменьшат с 650 тыс. до 65 тыс. гривен, также предусмотрены премии и надбавки.

Наблюдательный совет Одесского припортового завода принял решение снизить заработную плату и.о. директора предприятия Николая Синицы в 10 раз - с 650 тыс. гривен до 65 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс служба Фонда госимущества.

"Фонд государственного имущества Украины внедряет новые подходы к формированию вознаграждения, мотивации руководителям госпредприятий, находящихся в управлении ФГИ. Мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия. Руководитель предприятия, которое определено для приватизации, должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поэтому по просьбе нового врио директора ОПЗ Синицы набсовет принял решение снизить ему зарплату с 650 тыс. гривен до шести минимальных должностных окладов (ставки) работника основной профессии.

"Также будет внедряться надбавка за особый характер работы и установлена премия в зависимости от результатов эффективности предприятия", - добавили в ФГИ.

Напомним, в январе Кабмин назначил и.о. главы правления ОПЗ собственника ресторана "Два гуся" Николая Синицу.

12 февраля новый руководитель предприятия обратился в набсовет и ФГИ с просьбой снизить ему зарплату "до уровня оклада предыдущего и.о. директора предприятия Сергея Назаренко, которая составляла около 60 тыс. гривен".

"Считаю, что финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную Контрактом", - заявил тогда Синица.