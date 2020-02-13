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Законодательные инициативы по реформе 5% акциза будут внесены в парламент, - Гетманцев

Также предполагается введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров.

Законодательные инициативы по реформе 5% акциза будут внесены в парламент, - Гетманцев
Данило Гетманцев
Фото: sud.ua

Законодательные инициативы по реформе 5% акциза будут внесены в парламент. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам совещания в Службе безопасности Украины по проблемным вопросам табачного рынка, передает Интерфакс Украина.

"Принято решение разработать некоторые законодательные инициативы, которые должны быть внесены в парламент. Во-первых, об усовершенствовании администрирования 5%-го местного акциза; во-вторых, о введении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, в том числе табачных изделий", – указал глава профильного парламентского комитета.

На совещании также присутствовали глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, замминистра экономики Светлана Панаиотиди, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, замглавы Гостаможни Роберт Зелди, а также представители бизнеса.

Также СБУ, Национальная полиция, Государственная таможенная служба, налоговая милиция создадут оперативные группы для борьбы с табачной контрабандой.

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