Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" восстановился в компании

Бывший председатель правления "Укртранснафты" Александр Лазорко по решению суда восстановился в компании.

По данным Enkorr, в конце января 2020 года занял должность заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами.

По данным директора "Консалтиговой группы А-95" Сергея Куюна, Лазорко восстановился в "Укртранснафте" с помощью начатого им против компании судебного процесса. Должность, которую он получил после восстановления, не предусматривает право подписи и участие в хозяйственной деятельности.

"Мне говорят, что нынешняя должность в «Укртранснафте» - бутафорная. Права подписи нет, участия в хоздеятельности нет, кабинета нет, машины нет. Зачем было восстанавливать? В противном случае была перспектива проиграть миллионов на 15 гривен, включая компенсацию страданий Лазорко в Лондоне, где он скрывался от следствия при Порошенко. Посчитали, что с учетом былых подвигов он уже и так дорого обошелся налогоплательщикам", - написал он в фейсбуке.

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины и на 100% принадлежит "Нафтогазу", однако в 2009-2015 годах управлялась менеджментом во главе с Лазорко, который является лояльным Игорю Коломойскому.

В мае 2015 года Лазорко отстранили от должности, а в августе 2015 года уволили по истечению контракта. Основной причиной его отстранения послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранение на заводах группы "Приват".

Коломойский в интервью LB.ua рассказывал, что тогда же Лазорко переехал в Лондон и оформил там политическое убежище. Он даже пытался выбить для Лазорко государственную награду "за спасение украинской нефти, которая находилась в трубах на временно оккупированной территории".

20 мая президентом Украины стал Владимир Зеленский. А уже 29 мая стало известно, что Лазорко снят с розыска, и через несколько дней он вернулся в Украину.