Nissan подал иск на $91 млн против бывшего топ-менеджера

Карлос Гон в конце прошлого года сбежал из Японии в Ливан.

Японский автомобильная компания Nissan Motor Co. подала иск на 10 миллиардов иен (около $91 млн) против бывшего топ-менеджера Карлоса Гона.

Об этом говорится на сайте компании.

Nissan требует возместить убытки, полученные "в результате многолетних проступков и мошеннических действий" Гона.

В сообщении говорится, что топ-менеджер пользовался зарубежной недвижимостью без оплаты аренды, летал на корпоративных самолетах, платил сестре и личному юристу главы Nissan в Ливане. Кроме того, в сумму иска вошли расходы на внутреннее расследование действий Гона и связанные с этим юридические услуги.

Иск будет рассматривать окружной суд в Иокогаме.

Карлос Гон был одним из немногих иностранных топ-менеджеров в Японии. Он начинал свою карьеру в Michelin во Франции, потом перешел в Renault. В 1999 году присоединился к Nissan, когда тот был куплен французским производителем, а в 2001 году стал гендиректором и спас Nissan от банкротства. Гон также занимает руководящие должности в Renault и Mitsubishi Motors.

В ноябре 2018 года его арестовали по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Согласно материалам внутреннего расследования, оба на протяжении многих лет занижали свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовали активы Nissan в личных целях. По данным следствия, Гон с 2011 года скрыл от декларирования 10 млрд иен (в пересчете - 79 млн евро).

Через несколько месяцев его отпустили под залог без права выезда за границу. Общая сумма внесенных им средств составила 14 млн долларов.

Гона должны были судить в апреле 2020 года, но в конце декабря ему удалось бежать из Японии в Ливан.