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Кабмин создал Долговое агентство

Министерство финансов перестанет управлять государственным долгом.

Кабмин создал Долговое агентство
Фото: Макс Левин

Кабинет министров на заседании в среду принял решение о создании Долгового агентства.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

"Уряд создал Долговое агентство, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Создание Долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", - сказано в телеграм-канале премьер-министра.

Создание Долгового агентства было предусмотрено поправками в Бюджетный кодекс, которые Верховная Рада приняла еще в ноябре.

Долговое агентство будет отдельным центральным органом исполнительной власти, операционно не зависимое от Министерства финансовю. По мнению властей, оно сможет более комплексно и эффективно использовать инструменты по управлению государственным долгом (РЕПО, свопы, деривативы). Ожидается, что создание Долгового агентства позволит избежать кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов.

Министерство финансов будет определять только стратегические цели для Долгового агентства.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец декабря 2019 года составлял 1 998,28 млрд гривен, или 84,36 млрд долларов.

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