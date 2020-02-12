​Госэкоинспекция выставила претензии к ММК им. Ильича на 10,5 млн гривен

Природоохранная проверка таких масштабов не проводилась очень давно.

Государственная экологическая инспекция выставила претензии к Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича на сумму 10,5 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Это решение было принято по итогам комплексной проверки, которая с 4 февраля обнаружила на предприятии факты нарушения природоохранного законодательства.

Инспекторы установили, что предприятие сверхурочно сбрасывало сточные воды в период с 4 сентября 2019 по 6 февраля 2020 года. Также в ходе проверки установлены нарушения в сфере обращения с отходами - засорение земельного участка площадью почти 25 тысяч квадратных метров отходами производства.

По словам врио главы Госэконинспекции Егора Фирсова, природоохранная проверка таких масштабов не проводилась очень давно, "а возможно, и вообще никогда".

Напомним, что ММК - одной из крупнейших металлургических предприятий Украины, оно входит в состав группы "Метинвест".